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Минобразования рекомендует девятиклассникам оформить ID-паспорта

Минобразования рекомендует девятиклассникам оформить ID-паспорта
Ученикам, которые планируют после 9 лет обучения в школе вступать в 2018 году на младшего специалиста, Министерство образования и науки Украины рекомендует заранее позаботиться о получении паспорта в форме ID-карты.
"Паспорт в виде ID-карты выдается гражданам Украины с 14-летнего возраста. Поэтому потребуется для поступления на основе 9-ти классов подавать именно такую ​​ID-карту. И мы очень просим заранее позаботиться о ее заказа и получения", - сообщил директор Департамента высшего образования МОН Олег Шаров, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, поступать по свидетельству о рождении смогут только те ученики, которым 14 лет исполнилось после 1 мая 2018 года.

Также в МОН добавили, что прием документов на младшего специалиста для поступающих на базе 9-ти классов начнется 2 июля и продлится до 14 июля 2018 года.

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