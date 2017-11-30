Минобразования рекомендует девятиклассникам оформить ID-паспорта 30 ноября 2017 г. источник 0 0

Ученикам, которые планируют после 9 лет обучения в школе вступать в 2018 году на младшего специалиста, Министерство образования и науки Украины рекомендует заранее позаботиться о получении паспорта в форме ID-карты.

"Паспорт в виде ID-карты выдается гражданам Украины с 14-летнего возраста. Поэтому потребуется для поступления на основе 9-ти классов подавать именно такую ​​ID-карту. И мы очень просим заранее позаботиться о ее заказа и получения", - сообщил директор Департамента высшего образования МОН Олег Шаров, передает пресс-служба ведомства.



По его словам, поступать по свидетельству о рождении смогут только те ученики, которым 14 лет исполнилось после 1 мая 2018 года.



Также в МОН добавили, что прием документов на младшего специалиста для поступающих на базе 9-ти классов начнется 2 июля и продлится до 14 июля 2018 года.