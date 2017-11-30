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Правительство Литвы одобрило передачу Украине оружия

Правительство Литвы одобрило передачу Украине оружия
Правительство Литовской Республики приняло решение о передаче права собственности на активы, контролируемые Литовскими вооруженными силами, Министерству обороны Украины бесплатно.
"Передача активов - это последовательная и всесторонняя поддержка поддержки Литвой Украины путем укрепления ее обороноспособности и обеспечения ее суверенитета", - сказал министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны страны, Литва вместе со своими союзниками помогает Украине реформировать и обучать свои вооруженные силы.

"Активы, переданные литовскими вооруженными силами, могут использоваться только для обеспечения безопасности Министерства обороны Украины и его подведомственных учреждений, защиты страны, участия в региональных и коллективных соглашениях и деятельности в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Литвы подготовило документ о передаче Украине вооружения, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро. Так, Украине могут быть переданы более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.

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