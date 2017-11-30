Харьков

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Электронный билет Eticket в Харькове: по каким документам будут ездить пенсионеры

Электронный билет Eticket в Харькове: по каким документам будут ездить пенсионеры
С введением в Харькове с 1 декабря системы единого электронного билета Eticket харьковчане льготных категорий будут ездить в трамваях, троллейбусах и метро по удостоверениям и картам льготного проезда старого образца.
«Те люди, у кого была карта льготного проезда в метрополитене, они смогут ею пользоваться и в метро, и в наземном электротранспорте. У кого карты не было, пользуются своими удостоверениями. О времени и местах, где они смогут получить новые карты льготного проезда, мы сообщим дополнительно. Потому что, если сейчас направить людей в районные управления труда и социальной защиты - возникнет ажиотаж, а мы хотим сделать эту процедуру удобной для харьковчан», - сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, сегодня ведутся переговоры со многими банками, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным и быстрым.

Отметим, сейчас в Департаменте инфраструктуры рассматривается и будет утверждена форма единого электронного билета, льготных карт и разовых билетов для проезда в трамваях, троллейбусах и метро. Также по городу уже запускают терминалы выдачи проездных карт.

Напомним, с 1 декабря Харьков переходит на систему единого электронного билета. Сначала ее запустят в наземном электротранспорте, а с 1 января - в Харьковском метрополитене. Приобрети и пополнить проездные карты на сумму до 500 грн можно будет через специальные терминалы, которые будут установлены на остановках наземного транспорта и в вестибюлях метро.

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