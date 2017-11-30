Электронный билет Eticket в Харькове: по каким документам будут ездить пенсионеры 30 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

С введением в Харькове с 1 декабря системы единого электронного билета Eticket харьковчане льготных категорий будут ездить в трамваях, троллейбусах и метро по удостоверениям и картам льготного проезда старого образца.