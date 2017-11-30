Экономика

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Стоимость биткоина резко пошла вниз

Стоимость биткоина резко пошла вниз
Криптовалюта Bitcoin снизилась более чем на 2 тысячи долларов в течение нескольких часов в среду, 29 ноября.

Как сообщает издание Mashable, это одно из самых резких изменений стоимости криптовалюты. Так, в среду Bitcoin упал ниже 9 тысячи долларов.

Напомним, ранее 29 ноября курс криптовалюты Bitcoin превысил новую рекордную отметку в 11 тысяч долларов за одну монету.

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