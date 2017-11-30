Стоимость биткоина резко пошла вниз
30 ноября 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
30 ноября 2017 г.
Как сообщает издание Mashable, это одно из самых резких изменений стоимости криптовалюты. Так, в среду Bitcoin упал ниже 9 тысячи долларов.
Напомним, ранее 29 ноября курс криптовалюты Bitcoin превысил новую рекордную отметку в 11 тысяч долларов за одну монету.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 USD
|2701.39 грн
|100 EUR
|3194.94 грн
|10 RUB
|4.6311 грн