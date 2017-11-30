ФИФА решила попрощаться с Кубком конфедераций
30 ноября 2017 г.
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30 ноября 2017 г.
Как сообщает Marca, в данный момент обсуждаются детали формата Суперчемпионата, однако уже известно, что турнир планируется проводить каждые четыре года.
В нем будут принимать участие 24 команды. Европа делегирует 12 участников, Южная Америка - 5, Африка, Азия и Северная Америка - по 2, а Океания, соответственно, 1.
Четыре победителя и четыре финалиста последних сезонов европейской Лиги чемпионов будут получать гарантированные путевки на турнир. Остальные участники будут выбраны исходя из позиций в рейтинге УЕФА.
В самом начале будут сформированы восемь групп по три команды. Победитель каждой группы выйдет в четвертьфинал. Два клуба, которые дойдут до финала, проведут по пять матчей.
Таким образом, турнир может пройти за 20 дней.
Первый Суперчемпионат мира может пройти в Китае летом 2021 года.
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