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ФИФА решила попрощаться с Кубком конфедераций

ФИФА решила попрощаться с Кубком конфедераций
Международная федерация футбола (ФИФА) с 2021 года планирует проводить соревнование под названием Суперчемпионат мира среди клубов вместо Кубка конфедераций.

Как сообщает Marca, в данный момент обсуждаются детали формата Суперчемпионата, однако уже известно, что турнир планируется проводить каждые четыре года.

В нем будут принимать участие 24 команды. Европа делегирует 12 участников, Южная Америка - 5, Африка, Азия и Северная Америка - по 2, а Океания, соответственно, 1.

Четыре победителя и четыре финалиста последних сезонов европейской Лиги чемпионов будут получать гарантированные путевки на турнир. Остальные участники будут выбраны исходя из позиций в рейтинге УЕФА.

В самом начале будут сформированы восемь групп по три команды. Победитель каждой группы выйдет в четвертьфинал. Два клуба, которые дойдут до финала, проведут по пять матчей.

Таким образом, турнир может пройти за 20 дней.

Первый Суперчемпионат мира может пройти в Китае летом 2021 года.

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