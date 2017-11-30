ФИФА решила попрощаться с Кубком конфедераций

Международная федерация футбола (ФИФА) с 2021 года планирует проводить соревнование под названием Суперчемпионат мира среди клубов вместо Кубка конфедераций.

Как сообщает Marca, в данный момент обсуждаются детали формата Суперчемпионата, однако уже известно, что турнир планируется проводить каждые четыре года.



В нем будут принимать участие 24 команды. Европа делегирует 12 участников, Южная Америка - 5, Африка, Азия и Северная Америка - по 2, а Океания, соответственно, 1.



Четыре победителя и четыре финалиста последних сезонов европейской Лиги чемпионов будут получать гарантированные путевки на турнир. Остальные участники будут выбраны исходя из позиций в рейтинге УЕФА.



В самом начале будут сформированы восемь групп по три команды. Победитель каждой группы выйдет в четвертьфинал. Два клуба, которые дойдут до финала, проведут по пять матчей.



Таким образом, турнир может пройти за 20 дней.



Первый Суперчемпионат мира может пройти в Китае летом 2021 года.