В Харькове определились со стоимостью проживания в социальном отеле 30 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Порядок пребывания и стоимость проживания в КП «Социальная гостиница» утвердили на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.