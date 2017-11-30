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В НАТО заговорили о вероятности начала «большой межгосударственной войны»

В НАТО заговорили о вероятности начала «большой межгосударственной войны»
Наращивание вооружений РФ и Китаем может спровоцировать начало нового наращивания вооружений вроде “холодной войны”.

Об этом говорится в докладе НАТО, пишет “Голос Америки”.

В отчете Альянса названо 20 глобальных тенденций, которые могут повлиять на НАТО до конца 2035 года, - начиная от искусственного интеллекта и ускорение развития технологий до изменения климата и растущего неравенства.

Генерал Денис Мерсье, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации, заявил информационному агентству Reuters, что отчет свидетельствует о большем риске возникновения крупной межгосударственной войны, чем в отчете НАТО 2013 года.

"Мы видим значительное увеличение риска возникновения крупного межгосударственного конфликта", - заявил Мерсье.

В отчете Альянса также указывается, что расходы на оборону начали расти после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, а прогнозы предсказывают дальнейшее увеличение до 2045 года.

Но авторы предупреждают, что увеличение расходов “может создать безопасную дилемму и начать гонку вооружений, как это было во время “холодной войны”.

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