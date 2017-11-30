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В Харькове найден крупный конфискат

В Харькове найден крупный конфискат
10 конфискованных автомобилей найдены на стоянке на ул. Тахиаташская в Харькове.
Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, стомиость конфиската  - 500 тыс. грн., его прятали от госисполнителей два года.  Автомобили описаны исполнительной службой и изъяты у недобросовестного хранителя.

Автомобили конфисковали за нарушения таможенного законодательства по административным протоколам. Машины подлежат конфискации в доход государства и дальнейшей реализации.

Автомобили изъяли в рамках расследования уголовного производства по факту незаконных действий в отношении имущества, подлежащего конфискации (ч. 2 ст. 338 УК Украины). Операцию провели Харьковская местная прокуратура №2 совместно с Киевским отделом государственной исполнительной службы города.

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