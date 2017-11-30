В Харькове найден крупный конфискат

10 конфискованных автомобилей найдены на стоянке на ул. Тахиаташская в Харькове.
Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, стомиость конфиската - 500 тыс. грн., его прятали от госисполнителей два года. Автомобили описаны исполнительной службой и изъяты у недобросовестного хранителя.
Автомобили конфисковали за нарушения таможенного законодательства по административным протоколам. Машины подлежат конфискации в доход государства и дальнейшей реализации.
Автомобили изъяли в рамках расследования уголовного производства по факту незаконных действий в отношении имущества, подлежащего конфискации (ч. 2 ст. 338 УК Украины). Операцию провели Харьковская местная прокуратура №2 совместно с Киевским отделом государственной исполнительной службы города.