Советы от ВХ

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Кто может иметь статус инвалида войны

Кто может иметь статус инвалида войны
Слышал, что активисты Евромайдана получат статус участников боевых действий. Это правда?
Николай
21 ноября президент Украины подписал закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», который предоставляет статус участников боевых действий пострадавшим во время Революции достоинства.

Итак, Закон №5697 предоставляет право на получение статуса участника боевых действий лицам, получившим телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), которые не привели к инвалидности, во время участия в Революции достоинства. Однако эта норма не распространяется на работников милиции, военнослужащих внутренних войск и других силовиков.

Также определен статус инвалида войны для граждан, ставших инвалидами вследствие ранений или других проблем со здоровьем, полученных от взрывов на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения во время проведения антитеррористической операции. В частности, законом предоставляются льготы.

Финансовые расчеты будут проведены после подсчета количества людей, имеющих право на получение льгот.

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