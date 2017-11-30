На ХТЗ случайно остановили фуру с сомнительной водкой 30 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове патрульные обнаружили водителя, перевозившего крупную партию безакцизного алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, ночью 30 ноября в Индустриальном районе во время оформления административного правонарушения копы остановили «Газель», чтобы привлечь водителя в качестве свидетеля. Водитель заметно нервничал, и было решено осмотреть машину. В кузове нашли 130 пятилитровых пластиковых бутылок.



На вопрос полицейских водитель ответил, что во флягах находится водка. Соответствующих акцизных документов на обнаруженный алкоголь он не имел.



Патрульные составили на гражданина протокол по части 1 статьи 164-5 КУоАП («Хранение или транспортировка алкогольных изделий на которых нет марок акцизного сбора установленного образца»). Фляги с водкой изъяты.