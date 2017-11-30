В Харькове возобновили производство авиазапчастей 30 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

На Харьковском авиапредприятии возобновили выпуск запчастей, необходимых для ремонта и технического обслуживания самолетов Ан-74.

Налажен выпуск кронштейна рампы и замков мотогондолы. Их нужно периодически менять на работающих самолетах, поэтому продукция будет пользоваться стабильным спросом.



Первую партию запчастей уже подготовили для отправки заказчику. Сейчас ведутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве. На авиапредприятии возобновили работу обрабатывающего центра немецкой фирмы Сhiron, освоили механообработку составляющих (эту работу раньше выполнял Конотопский механический завод) и наладили поставки точного литья с Харьковского машиностроительного завода «ФЭД». Над реализацией проекта работают три цеха, сообщили на авиазаводе.