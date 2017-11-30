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В суде Никополя прогремел взрыв: два человека погибли

В суде Никополя прогремел взрыв: два человека погибли
В здании городского суда Никополя Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семеро получили травмы.
"Сегодня, 30 ноября, в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела по факту убийства отец пострадавшего вытащил 2 гранаты и взорвал их. От взрыва сам мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо", - сообщается на сайте местной полиции.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Слушание касалось расстрела автомобиля Geely в Никополе, которое произошло 10 февраля 2016 года. Тогда преступники из автомата Калашникова убили водителя и пассажира и сбежали.

На официальном сайте "Судебная власть Украины" сообщается, что пострадали 10 человек. От взрыва пострадали секретарь судебного заседания, стажер суда, посетитель, полицейские конвоя и обвиняемые.

Начальник отдела коммуникаций полиции Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию. Она добавила, что сейчас двое из пострадавших находятся в операционной.

Позже один из пострадавших от взрыва скончался в больнице, сообщила полиция.

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что умер один из подсудимых.

"Умер участник судебного процесса во время предоставления помощи в больнице. Это один их подсудимых – 1977 года рождения. Перед этим его оперировали", - сообщил Тракало.

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