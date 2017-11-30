НБУ и НКЦБФР обнародовали общее заявление по криптовалютам

Украинские финансовые регуляторы заявили, что вопрос правового статуса криптовалют пока не решен.

Все, кто планирует вкладывать собственные средства в криптовалюты, должны осознавать, что осуществляют такие операции на собственный риск, совместно заявили представители Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссии, регулирующей сферу финансовых услуг.Регуляторы отметили, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.Финансовые регуляторы продолжают прорабатывать вопрос о правовом статусе криптовалют и законодательное урегулирование операций с ними. При этом НБУ, НКЦБФР и НКРСФУ заявили, что примут во внимание позицию регуляторов других стран.