Экономика

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НБУ и НКЦБФР обнародовали общее заявление по криптовалютам

НБУ и НКЦБФР обнародовали общее заявление по криптовалютам
Украинские финансовые регуляторы заявили, что вопрос правового статуса криптовалют пока не решен.
Все, кто планирует вкладывать собственные средства в криптовалюты, должны осознавать, что осуществляют такие операции на собственный риск, совместно заявили представители Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссии, регулирующей сферу финансовых услуг.

Регуляторы отметили, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.

Стоимость биткоина резко пошла вниз


Финансовые регуляторы продолжают прорабатывать вопрос о правовом статусе криптовалют и законодательное урегулирование операций с ними. При этом НБУ, НКЦБФР и НКРСФУ заявили, что примут во внимание позицию регуляторов других стран.

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