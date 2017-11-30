Любовь на экспорт: в Харьковском кафе задержали вербовщика-сутенера (видео) 30 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове 24-летний уроженец Одесской области вербовал девушек для работы в секс-индустрии Китая.

Его задержали работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту сутенерства.







Местом для встреч с потенциальными "жрицами любви" молодой человек выбрал одно из харьковских кафе. Мужчина подобрал для своего бизнеса двух девушек - 20 и 25 лет. Каждой он предлагал поехать в город Пекин, чтобы хорошо заработать.



Как рассказал заместитель начальника УБПТЛ ГУНП в Харьковской области Олег Гринь, злоумышленник знал, что молодые женщины сейчас переживают сложные времена. В одной из них не было постоянной работы и возможности рассчитаться за кредит. Используя эмоциональное состояние женщин, злоумышленник смог достичь с ними согласия. Мужчина обещал им большие заработки в будущем, но сначала они должны были отработать ему деньги, потраченные на оформление проездных документов и переезд в Китай.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.