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Любовь на экспорт: в Харьковском кафе задержали вербовщика-сутенера (видео)

Любовь на экспорт: в Харьковском кафе задержали вербовщика-сутенера (видео)
В Харькове 24-летний уроженец Одесской области вербовал девушек для работы в секс-индустрии Китая.
Его задержали работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту сутенерства.



Местом для встреч с потенциальными "жрицами любви" молодой человек выбрал одно из харьковских кафе. Мужчина подобрал для своего бизнеса двух девушек - 20 и 25 лет. Каждой он предлагал поехать в город Пекин, чтобы хорошо заработать.

Как рассказал заместитель начальника УБПТЛ ГУНП в Харьковской области Олег Гринь, злоумышленник знал, что молодые женщины сейчас переживают сложные времена. В одной из них не было постоянной работы и возможности рассчитаться за кредит. Используя эмоциональное состояние женщин, злоумышленник смог достичь с ними согласия. Мужчина обещал им большие заработки в будущем, но сначала они должны были отработать ему деньги, потраченные на оформление проездных документов и переезд в Китай.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

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