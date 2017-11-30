РПЦ впервые официально признала независимый статус УПЦ МП 30 ноября 2017 г. источник 0 0

Архиерейский собор в Москве отдельно прописал в уставе Русской православной церкви, что центр управления УПЦ Московского патриархата находится в Киеве.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на заседании Архиерейского собора попросил подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ.



В текстовой трансляции заседания Архиерейского собора говорится о том, что "предложение Блаженнейшего [митрополита Онуфрия] принято единогласно".



В действующем уставе РПЦ статус Украинской православной церкви прописан в пункте 18 главы XI под названием "Самоуправляемые Церкви". Как отметил митрополит Онуфрий, указанный пункт "не в полной мере отображает определение Архиерейского собора РПЦ 1990 года о предоставлении Украинской православной церкви независимости и самостоятельности в ее управлении". Митрополит Онуфрий в связи с этим, в частности, предложил создать отдельную главу устава РПЦ под названием "Украинская православная церковь".