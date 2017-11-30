Харьковчан приглашают на «Тренировку со звездой» 30 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Украинская хоккейная лига приглашает всех желающих на спортивно-развлекательное мероприятие – «Тренировка со звездой».

Лучший бомбардир Украинской хоккейной лиги текущего сезона, игрок харьковского МХК «Динамо» и национальной сборной Украины по хоккею Владимир Чердак ознакомит всех желающих с тонкостями повседневной хоккейной жизни: проведет экскурсию на ледовой арене и раздевалке команды, расскажет об особенностях подготовки к матчам, заливке льда, а также о выборе правильных коньков для катания на льду.



Затем Владимир Чердак, Максим Мартышко, Руслан Максименко и другие игроки МХК «Динамо» проведут открытую тренировку непосредственно на льду арены «Салтовский лед», участие в которой смогут принять все желающие.



Открытая тренировка состоится 6 декабря в на ледовой арене «Салтовский лёд» (Харьков, ул. Тракторостроителей, 55-Б). Начало мероприятия – в 13:15.