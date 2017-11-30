Под Харьковом мошенники захватили лес 30 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Боровском районе разоблачили преступную схему незаконного завладения денежными средствами в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мошенники использовали земли государственного лесного фонда. По предварительным подсчетам, речь идет о десятках миллионов гривен, которыми завладели злоумышленники.



Установлено, что с 2012 года должностные лица одной из благотворительных организаций области самовольно занимали и раздавали земли, расположенные в лесном массиве на берегу Краснооскольского водохранилища в Боровском районе.



Не имея никаких правовых оснований, представители организации за деньги заключали с гражданами договоры временного пользования земельными участками. При этом людей, желающих заключить договоры на пользование землей, уверяли, что все законно.



Почти за 5 лет было захвачено около 32 га леса. В настоящее время на участках частично уничтожены лесные насаждения и размещено более 500 жилых и хозяйственных построек.



Руководителя благотворительной организации разоблачили 29 ноября текущего года «на горячем». В целом он получил за очередной земельный участок 108 тыс. грн. (из расчета 1 тыс. долл. за 0,01 га земли). Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



По месту нахождения организации и месту жительства ее должностных лиц проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность, деньги, автомобили премиум класса.



Досудебное расследование проводится по факту самовольного занятия земельного участка, которое нанесло значительный ущерб, и мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.