Харьков

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В Харькове начинает действовать единый электронный билет

В Харькове начинает действовать единый электронный билет
Система единого электронного билета вводится в Харькове с 1 декабря.
Сначала систему запустят в наземном электротранспорте, а с 1 января – в Харьковском метрополитене, сообщает пресс-служба горсовета.

– Пока будут работать одновременно две системы – старая и новая. Завтра пассажир, который еще не купил в терминале карточку, может зайти в троллейбус или трамвай и купить разовый билет у кондуктора. Со временем бумажный билет можно будет купить только на остановке. Мы отводим на это 3-4 месяца, то есть у пассажиров будет возможность определиться, как им удобнее оплачивать проезд, – пояснил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

Из 323 терминалов, установленных на остановках общественного транспорта, уже работают почти все – осталось подключить около 30 единиц, и это будет сделано до завтра. Терминалы установлены примерно в тех местах, где когда-то стояли киоски по продаже билетов. В случае необходимости будут устанавливаться дополнительные терминалы.

В трамваях и троллейбусах будут работать по три валидатора для единого электронного билета, но только в первом – возле водителя – можно будет отсканировать бумажный билет.

– Думаю, у многих появится соблазн не платить за проезд, когда начнет работу новая система. Но я советовал бы харьковчанам оплачивать проезд как положено, иначе это может закончиться штрафом. Кондукторы и контролеры будут работать, как и раньше. По сути, с завтрашнего дня просто добавляется еще один способ оплаты. Но постепенно мы перейдем на новую систему. Наша глобальная цель – учет всех пассажиров, в том числе льготников, понимание пассажиропотока, улучшение качества маршрутной сети, – отметил Евгений Водовозов.

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