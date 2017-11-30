Первый польский город открыл свою интернет-страницу на украинском языке 30 ноября 2017 г. источник 0 0

Польский город Познань первым в Польше создал украинскую версию официальной интернет-страницы для граждан, которые работают или учатся в стране.

Как сообщила пресс-служба городского совета Познани, это восьмая языковая версия официального сайта города. Кроме польского, есть также версии на английском, немецком, испанском, португальском, итальянском и хорватском языках.



"Это ответ города на рост числа жителей украинского происхождения, которые составляют 90% иностранцев, приезжающих в Познань. Благодаря новым сообщением с Киевом и Львовом растет туристическое движение с этой страной", - прокомментировала уполномоченная мэра города по вопросам противодействия дискриминации Марта Мазурек.



На интернет-странице украиноязычной версии есть общая информация о городе, его истории, экономические возможности и адреса основных институтов.



На сайте также есть советы по получению необходимых документов, проживанию в городе, коммуникации, работе и учебе.