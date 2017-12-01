Харьков

  • 129
    •  / 

В Харькове на проспекте Людвига Свободы на неделю ограничат движение

В Харькове на проспекте Людвига Свободы на неделю ограничат движение
Движение транспорта по четной стороне пр. Людвига Свободы - на участке от пр. Победы до пр. Лозовеньковского – будет запрещено с 23:00 1 декабря до 8:00 7 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством на проспекте временной объездной дороги.

На время работ двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей1 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3217.7 грн
100 USD 2715.58 грн
10 RUB 4.6356 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи