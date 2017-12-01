В Харькове на проспекте Людвига Свободы на неделю ограничат движение 1 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по четной стороне пр. Людвига Свободы - на участке от пр. Победы до пр. Лозовеньковского – будет запрещено с 23:00 1 декабря до 8:00 7 декабря.