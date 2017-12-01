В Харькове на проспекте Людвига Свободы на неделю ограничат движение
1 декабря 2017 г.
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1 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством на проспекте временной объездной дороги.
На время работ двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.
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