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Курсы валют НБУ на 1 декабря 2017 года

Курсы валют НБУ на 1 декабря 2017 года
Национальный банк Украины на 1 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 27,16 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2715,5849 гривны за 100 долларов (+14,1919);

3217,6965 гривны за 100 евро (+22,7590);

4,6356 гривны за 10 рублей (+0,0045).

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Курсы валют от НБУ

100 EUR 3217.7 грн
10 RUB 4.6356 грн
100 USD 2715.58 грн


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