В Харькове перезахоронят останки Николая Руднева 1 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Останки большевика Николая Руднева, похороненного на пл. Героев Небесной сотни, перезахоронят на одном из кладбищ Харькова.

Такое решение приняли на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.



Однако, как отметил в ходе заседания первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, прежде чем провести эту процедуру, необходимо пройти ряд согласований, в частности, получить разрешение на перезахоронение от Министерства культуры Украины.



– Когда мы получим соответствующие разрешительные документы, мы перезахороним прах Николая Руднева на одном из кладбищ, там, где, исходя из сложившейся ситуации, он должен покоиться, – сказал первый вице-мэр.



С просьбой о перезахоронении праха Николая Руднева в комиссию обратились представители «Східного корпусу».



Напомним, в 2015 году в рамках декоммунизации площадь Руднева была переименована в площадь Героев Небесной сотни.