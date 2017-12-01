Харьков

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В Харькове перезахоронят останки Николая Руднева

В Харькове перезахоронят останки Николая Руднева
Останки большевика Николая Руднева, похороненного на пл. Героев Небесной сотни, перезахоронят на одном из кладбищ Харькова.
Такое решение приняли на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Однако, как отметил в ходе заседания первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, прежде чем провести эту процедуру, необходимо пройти ряд согласований, в частности, получить разрешение на перезахоронение от Министерства культуры Украины.

– Когда мы получим соответствующие разрешительные документы, мы перезахороним прах Николая Руднева на одном из кладбищ, там, где, исходя из сложившейся ситуации, он должен покоиться, – сказал первый вице-мэр.

С просьбой о перезахоронении праха Николая Руднева в комиссию обратились представители «Східного корпусу».

Напомним, в 2015 году в рамках декоммунизации площадь Руднева была переименована в площадь Героев Небесной сотни.

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