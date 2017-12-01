Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
1 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
1 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Киевский район: ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк), ул. Ярослава Мудрого, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 01.12.17 г.
Московский район: ул. Маршала Батицкого, 27 (п. №3), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 01.12.17 г.
Немышлянский район: проезд Стадионный, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 01.12.17 г.
Основянский район: ул. Достоевского, 2 до 20:00 01.12.17 г.
Слободской район: пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.12.17 г.
Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 01.12.17 г., ул. Шекспира, 12 (п. №1-2) до 20:00 02.12.17 г.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 EUR
|3217.7 грн
|100 USD
|2715.58 грн
|10 RUB
|4.6356 грн