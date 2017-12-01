Харьков

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На реконструкцию харьковской филармонии потратят сотни миллионов

На реконструкцию харьковской филармонии потратят сотни миллионов
В Харьковском облсовете рассмотрели вопрос капитальных инвестиций. 

Как сообщили в ходе заседания постоянной комиссии облсовета по вопросам молодежной политики, спорта, культуры и туризма, Харьковская областная филармония и исторический музей - среди приоритетных объектов в перечне капитальных вложений на 2018 год.

Предполагается, что на реконструкцию филармонии в следующем году будет направлено 212,6 млн. грн., исторического музея - 48,5 млн. грн. 

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