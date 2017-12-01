На реконструкцию харьковской филармонии потратят сотни миллионов
1 декабря 2017 г.
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1 декабря 2017 г.
Как сообщили в ходе заседания постоянной комиссии облсовета по вопросам молодежной политики, спорта, культуры и туризма, Харьковская областная филармония и исторический музей - среди приоритетных объектов в перечне капитальных вложений на 2018 год.
Предполагается, что на реконструкцию филармонии в следующем году будет направлено 212,6 млн. грн., исторического музея - 48,5 млн. грн.
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