На реконструкцию харьковской филармонии потратят сотни миллионов

В Харьковском облсовете рассмотрели вопрос капитальных инвестиций.

Как сообщили в ходе заседания постоянной комиссии облсовета по вопросам молодежной политики, спорта, культуры и туризма, Харьковская областная филармония и исторический музей - среди приоритетных объектов в перечне капитальных вложений на 2018 год.



Предполагается, что на реконструкцию филармонии в следующем году будет направлено 212,6 млн. грн., исторического музея - 48,5 млн. грн.