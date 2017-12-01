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В Харьковской области ликвидирован канал конрабанды

В Харьковской области ликвидирован канал конрабанды
В Харьковской области ликвидирован канал незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины.
Операцию провели оперативники Восточного регионального управления Госпогранслужбы во взаимодействии с наловиками и прокурорами.

Правоохранители выяснили, что харьковчане по интернету искали людей, которым нужна помощь в перемещении товаров из Украины в Россию. Под видом интернет-заказов, груз с помощью логистических компаний доставлялся в Харьков на имя одного из членов группировки. После получения товара правонарушители незаконно переправляли его через государственную границу в Россию. Далее, с использованием российских логистических компаний, товар распространялся поРоссии и на неконтролируемые украинской властью районы Луганской и Донецкой областей. Эта схема перемещения товаров работала и в обратном порядке.

В рамках уголовного производства по статье 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей», в ходе обысков правоохранители нашли банковские карточки, в том числе и Сбербанка России, 360 тыс рублей и $36 тыс наличными, одежды на 11 млн грн. В помещениях одного из членов группировки правоохранители обнаружили $1000, 35 тыс рублей, 58 пакетов с товаром для отправки в Россию, на общую сумму 250 тыс грн.

Кроме того, был обнаружен подпольный цех по пошиву одежды, в котором находилось более 60 швейных машин и 75 промышленных рулонов ткани.

На днях, в рамках этого же уголовного производства, вблизи пункта пропуска «Гоптовка» обнаружили «УАЗ», который также принадлежал группировке. В салоне автомобиля находилось 36 сумок с товаром, которые преступники планировали переправить в Россию в пешем порядке партиями под видом ручной клади. Сумма выявленного товара составила около 300 тыс грн. Общая сумма изъятого товара составляет более 12000000 грн, сообщили в Госпогранслужбе.

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