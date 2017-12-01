Экономика

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В Украине вырос прожиточный минимум

В Украине вырос прожиточный минимум
С 1 декабря в Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен (4,63%) до 1762 гривен.

Как говорится в законе «О государственном бюджете на 2017 год», прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря установлен в размере 1700 грн (увеличен на 76 грн), детей до 6 лет - 1492 грн (увеличен на 66 грн), для детей от 6 до 18 лет - 1860 грн (увеличен на 83 грн), для трудоспособных лиц - 1762 грн (увеличен на 78 грн) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1373 грн (увеличен на 61 грн).

Кроме того, в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с декабря произведен перерасчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума. В частности, размер государственной социальной помощи с 1 декабря составляет: для лиц с инвалидностью с детства I группы подгруппы А - 2 876,4 грн (подгруппы Б - 2178 грн), II и III группы - 1452 грн; для лиц с инвалидностью с детства II и III групп с надбавкой на уход -1452 грн; для детей с инвалидностью без надбавки на уход - 1452 грн.

Также отныне минимальный размер пособия по беременности и родам с декабря составляет 440,5 грн. Кроме того, помощь предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

 

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