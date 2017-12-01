План Курта Волкера по миротворцам на Донбассе согласован Украиной, Германией, Францией и США

План спецпредставителя Соединенных Штатов Америки по Украине Курта Волкера по введеннию миротворческой миссии ООН на Донбассе уже согласован с украинской, немецкой и французской сторонами.

"Это согласованный с украинской, немецкой и французской сторонами документ, который содержит ориентиры по поводу концепции размещения международной миротворческой миссии на оккупированной части Донбасса. Он (Волкер, - ред.) представил этот план от имени Украины, Франции, Германии и США и мы и далее будем продолжать работать в этом направлении", - сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью "РБК-Украина".



Также он отметил, ключевой момент миссии - размещение ее на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемый участок украино-российской границы.



Кроме того, исключается участие российской стороны в составе такой миротворческой миссии.