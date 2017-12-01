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Стала известна дата отречения японского императора от престола

Стала известна дата отречения японского императора от престола
Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года.

Как сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ,  это будет первый за последние 200 лет случай отречения японского императора.

Титул перейдет к старшему сыну Акихито, 57-летнему кронпринцу Нарухито, 1 мая 2019 года.

Как известно, 83-летний Акихито стал императором в начале 1989 года. Решение добровольно отречься от престола он принял летом 2016 года, обосновав его преклонным возрастом и проблемами со здоровьем.

Напомним, еще в июне парламент Японии принял специальный единоразовый закон, согласно которому 83-летний император Японии Акихито получит право отречься.

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