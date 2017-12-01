Стала известна дата отречения японского императора от престола
1 декабря 2017 г.
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1 декабря 2017 г.
Как сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, это будет первый за последние 200 лет случай отречения японского императора.
Титул перейдет к старшему сыну Акихито, 57-летнему кронпринцу Нарухито, 1 мая 2019 года.
Как известно, 83-летний Акихито стал императором в начале 1989 года. Решение добровольно отречься от престола он принял летом 2016 года, обосновав его преклонным возрастом и проблемами со здоровьем.
Напомним, еще в июне парламент Японии принял специальный единоразовый закон, согласно которому 83-летний император Японии Акихито получит право отречься.
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