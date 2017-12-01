Харьков

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E-ticket в Харькове: перезагрузка

E-ticket в Харькове: перезагрузка
В Харькове заработали не все терминалы по продаже E-ticket.
Как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, к системе подключены все 323 терминала, сейчас идет перезагрузка системы.

«Перезагрузка закончится к 16.00. Во время перезагрузки терминалы то там, то там будут перезагружаться. Как любому компьютеру, на это надо время», – отметил Сидоренко.

Напомним, в Харькове на остановках общественного транспорта установлено 323 терминала для покупки электронных билетов. Преимущественно они стоят в тех местах, где раньше находились киоски для покупки бумажных билетов. В терминалах можно купить как электронный билет, так и бумажный билет для разового проезда в транспорте, действительный в течение суток. Там же можно пополнить E-ticket на сумму до 500 гривен. Позже терминалы будут установлены также в вестибюлях метро.

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