E-ticket в Харькове: перезагрузка

Как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, к системе подключены все 323 терминала, сейчас идет перезагрузка системы.
«Перезагрузка закончится к 16.00. Во время перезагрузки терминалы то там, то там будут перезагружаться. Как любому компьютеру, на это надо время», – отметил Сидоренко.
Напомним, в Харькове на остановках общественного транспорта
установлено 323 терминала для покупки электронных билетов. Преимущественно они стоят в тех местах, где раньше находились киоски для покупки бумажных билетов. В терминалах можно купить как электронный билет, так и бумажный билет для разового проезда в транспорте, действительный в течение суток. Там же можно пополнить E-ticket на сумму до 500 гривен. Позже терминалы будут установлены также в вестибюлях метро.