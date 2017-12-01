Харьковский ансамбль стал лучшим в стране 1 декабря 2017 г. источник 0 0

Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца выступил на Всеукраинском фестивале-конкурсе, где получил гран-при и был признан лучшим коллективом в стране.