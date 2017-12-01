Харьковский ансамбль стал лучшим в стране
1 декабря 2017 г.
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1 декабря 2017 г.
Как сообщил начальник управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Олег Яцына, фестиваль состоялся на прошлой неделе.
По его словам, в целом, театры и концертные учреждения области работают стабильно, идут премьеры, зарплата выплачивается своевременно.
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