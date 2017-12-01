Культура

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Харьковский ансамбль стал лучшим в стране

Харьковский ансамбль стал лучшим в стране
Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца выступил на Всеукраинском фестивале-конкурсе, где получил гран-при и был признан лучшим коллективом в стране.

Как сообщил начальник управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Олег Яцына, фестиваль состоялся на прошлой неделе.

По его словам, в целом, театры и концертные учреждения области работают стабильно, идут премьеры, зарплата выплачивается своевременно.

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