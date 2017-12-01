У ГПУ появилась новая символика

Президент Петр Порошенко утвердил новую символику и флаг Генеральной прокуратуры с серебряным мечом и золотыми весами.

Как говорится в указах №391-392 от 29 ноября, опубликованных в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" 1 декабря, эмблемой ведомства стал круг темно-синего цвета, в центре которого помещено изображение серебряного меча периода княжеской эпохи острием вниз. Меч располагается на золотых весах. В центре эмблемы - малый Государственный Герб Украины, который обрамлен двумя золотыми дубовыми ветками.



Флагом Генпрокуратуры является прямоугольное полотнище темно-синего цвета с эмблемой ведомства. Согласно указу, эмблема должна располагаться в служебном кабинете генпрокурора, в залах заседаний, на административных строениях и на ведомственных наградах. Флаг устанавливается в кабинете генпрокурора и используется во время торжественных мероприятий с его участием.



Ранее на эмблеме Генпрокуратуры изображались весы на щите с двумя мечами.