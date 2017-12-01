У ГПУ появилась новая символика
1 декабря 2017 г.
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1 декабря 2017 г.
Как говорится в указах №391-392 от 29 ноября, опубликованных в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" 1 декабря, эмблемой ведомства стал круг темно-синего цвета, в центре которого помещено изображение серебряного меча периода княжеской эпохи острием вниз. Меч располагается на золотых весах. В центре эмблемы - малый Государственный Герб Украины, который обрамлен двумя золотыми дубовыми ветками.
Флагом Генпрокуратуры является прямоугольное полотнище темно-синего цвета с эмблемой ведомства. Согласно указу, эмблема должна располагаться в служебном кабинете генпрокурора, в залах заседаний, на административных строениях и на ведомственных наградах. Флаг устанавливается в кабинете генпрокурора и используется во время торжественных мероприятий с его участием.
Ранее на эмблеме Генпрокуратуры изображались весы на щите с двумя мечами.
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