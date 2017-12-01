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Харьковский «Политехник» начинает домашний круг Суперлиги и меняет стиль

фото: Андрей Нечепоренко

Харьковский «Политехник» начинает домашний круг Суперлиги и меняет стиль
1 декабря баскетбольный клуб «Политехник» сыграет домашний матч чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге с киевским «Будівельником».
Начало календарной зимы команда проведет на домашней площадке – запланированы еще несколько матчей с сильними соперниками. Изменения будут не только в имиджевой составляющей и в названии.

– Мы сыграли первый круг игр на выезде и второй круг преимущественно проведем дома, – говорит главный тренер команды Тимур Арабаджи. – Можно ожидать совершенно другой игры.

Любая команда, выступающая в Суперлиге, обязана иметь положительные сдвиги в своей игре от матча к матчу, считает наставник.

– Мы собрали главный состав за месяц до чемпионата и обновили его более чем на 60%. На данный момент, ребята лучше взаимодействуют и понимают, что от них требуют. Но нам еще многому предстоит научиться, – говорит главный тренер.

В этом сезоне, как и ранее, основой команды являются студенты НТУ «ХПИ». Однако уровень задач повысился, и в клуб пришло пополнение. «Политехник» усилился легионерами из Сербии и США, которые уже в течение первых матчей продемонстрировали свои профессиональные качества.

Одним лидеров команды стал Бо Барнс. У него – одни из лучших средних показателей по забитым очкам за игру в первой половине сезона. Игрок таких команд, как The University Hylay, Orezona State University, Taxes Lanhes, захотел продолжить свою карьеру в Европе, и агент спортсмена «сосватал» его в «Политехник».
 
– Я понял, что в этой команде я смогу развиваться как игрок. Команда пытается делать все, что в ее силах для достижения победы. Мне нравится такой подход, поэтому я решил присоединиться к ней, – поясняет Бо Бранс. – Люблю «Политехник» за его уют, но, конечно, был бы рад увидеть полный стадион в Локомотиве. В декабре у нас плотный домашний график. Мы играем 1, 3, 8, 10, 15 и 21 числа.

В сезоне 2017/18 БК «Политехник» будет выступать под названием «Авантаж-Политехник».  Французское слов avantage означает движение вперед, преимущество, превосходство над соперником. В новом названии клуба оно подчеркивает как прошлые победы, так и курс на новые достижения, рассказали в пресс-службе клуба. Трансформация произошла и с эмблемой: теперь конь, несущийся к победе, будет создавать уникальный образ. Форма игроков сменила свой стандартный оттенок на градиент.
С кем, где и когда
1 декабря БК «Политехник» – БК «Будівельник» (Киев)
3 декабря БК «Политехник» – БК «Черкаські Мавпи»
Игри будут проходить в спорткомплексе НТУ «ХПИ»
8 декабря БК «Политехник» – БК «Запорожье-ZOG»
10 декабря БК «Политехник» –БК «Николаев»
15 декабря БК «Политехник» – БК «Химик»
21 декабря БК «Политехник» – БК «Дніпро»
Игры пройдут в СК «Локомотив»

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