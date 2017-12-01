ЕБРР утвердил кредит в 160 миллионов евро на строительство новых станций харьковского метро

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 29 ноября утвердил проект, который предусматривает выделение 160 млн евро на расширение системы харьковского метро.

Кредит будет использован для строительства 3,5-километровой линии метро до станции "Одесская" и закупки нового подвижного состава, сообщается на сайте ЕБРР.



Еще 160 млн евро на этот же проект выделяет Европейский инвестиционный банк, он утвердил свою часть финансирования еще в конце сентября.



Проект "Расширение системы Харьковского метрополитена" имеет целью продлить существующую линию метрополитена от центра города, соединив его с южными жилищными массивами.



После введения в эксплуатацию нового участка метрополитена длина линии увеличится на 3,47 км и составит 14,45 км.



В результате проекта планируется построить новый участок третьей линии метро с двумя станциям метро: "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью в 100 вагонов с соединительной веткой к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки пассажира от центра города к южным спальным районам и в целом увеличит географию поездок. Кроме того, планируется покупка новых вагонов для обслуживания третьей линии харьковского метрополитена.



Ожидается, что проект увеличит пассажиропоток Харьковского метрополитена на 25 млн человек ежегодно, увеличит долю метрополитена в общегородских пассажирских перевозках до 50% и улучшит показатели качества пассажироперевозок.