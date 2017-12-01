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Чем закончилась «Интеллиада» в Харькове

Чем закончилась «Интеллиада» в Харькове
В Харькове прошел ІІ Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллиада».
В мероприятии приняли участие дети от 4 лет и старше, всего было более 500 семей с детьми. Каждый смог найти себе интересное занятие. Совсем маленькие дети играли с конструкторами и головоломками. Дети постарше имели возможность окунуться в мир интеллектуального спорта, проверить себя на крепость и выносливость, остроту мысли и желание сразиться. Дети играли в шашки, игру Го, шахматы.

На детской спортивно-интеллектуальной ярмарке были представлены областные федерации шахмат и шашек, городская федерация шашек Го, а также клуб «Русские шахматы», техническая студия «Винахідник», Харьковский литературный музей и пр.

«Интеллиада» – это детская спортивно-интеллектуальная ярмарка, цель которой - познакомить родителей и детей с ведущими направлениями по развитию детского интеллекта и найти для своего ребенка подходящий кружок или клуб, сообщает пресс-служба горсовета

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