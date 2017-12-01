Харьков

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В Харькове утепляют подъезды

В Харькове утепляют подъезды
Остекление окон и ремонт входных дверей в подъездах жилых домов проводят бригады КП «Харьковжилстрой» в Индустриальном районе.
В частности, 1 декабря работы по закрытию контуров проводятся в жилом доме по ул. Косарева, 44, сообщает пресс-служба горсовета. От жильцов этого дома поступила заявка с просьбой застеклить оконный проем на одном из этажей в подъезде.

– Сегодня мы проводим по этому адресу работы по закрытию контуров. Остекление выполняется поликарбонатом – этот материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, у него характеристики лучше, чем у стекла. К тому же с ним легко и удобно работать. Мы также закроем вентиляционное отверстие в подвал, чтобы уменьшить теплопотери в доме и ограничить туда доступ животных, – рассказал заместитель директора по строительству КП «Харьковжилстрой» Александр Бойко.

В целом с начала года работы по закрытию контуров были выполнены в 2150 домах Харькова, из которых в 305 – в Индустриальном районе. В частности, были проведены остекление и ремонт входных дверей в подъездах, закрытие окон на чердаках и вентиляционных отверстий в подвалах. И эти работы продолжаются. В планах предприятия – до конца года выполнить еще минимум 300 заявок по районам города.

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