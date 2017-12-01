В Харькове откроется рождественская выставка 1 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние» пройдет с 5 декабря 2017 года по 15 января 2018 года в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства.

Истоки народного празднования Рождества уходят корнями в дохристианские времена. Этот праздник занимает в календарной обрядности украинцев особое место. Оно наполнено разнообразными обрядами, глубокой символикой, атрибутами, сопровождается фольклорно-поэтическими произведениями.



В экспозиции будет представлено более ста работ от мастеров народного искусства Харькова и Харьковской области. Зрители смогут познакомиться с классическими рождественскими атрибутами, выполненными в разных техниках декоративно-прикладного-искусства: дидухом, вертепом, звездами, символическими пауками, ежами, писанками, козами, кукольными композициями. Ценители смогут посмотреть на коллекции войлочных картин от студентов Харьковского колледжа текстиля и дизайна и тематические плакаты, посвященные 100-летию первого исполнения песни Николая Леонтовича «Щедрик» от студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств.



Открытие выставки – 5 декабря в 15:00. Вход свободный.