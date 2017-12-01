Культура

  • 105
    •  / 

В Харькове откроется рождественская выставка

В Харькове откроется рождественская выставка
Выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние» пройдет с  5 декабря 2017 года по 15 января 2018 года в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства.
Истоки народного празднования Рождества уходят корнями в дохристианские времена. Этот праздник занимает в календарной обрядности украинцев особое место. Оно наполнено разнообразными обрядами, глубокой символикой, атрибутами, сопровождается фольклорно-поэтическими произведениями.

В экспозиции будет представлено более ста работ от мастеров народного искусства Харькова и Харьковской области. Зрители смогут познакомиться с классическими рождественскими атрибутами, выполненными в разных техниках декоративно-прикладного-искусства: дидухом, вертепом, звездами, символическими пауками, ежами, писанками, козами, кукольными композициями. Ценители смогут посмотреть на коллекции войлочных картин от студентов Харьковского колледжа текстиля и дизайна и тематические плакаты, посвященные 100-летию первого исполнения песни Николая Леонтовича «Щедрик» от студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Открытие выставки – 5 декабря в 15:00. Вход свободный.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей1 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3217.7 грн
100 USD 2715.58 грн
10 RUB 4.6356 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи