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Харьковские ватерполисты стали призерами в Днепре

Харьковские ватерполисты стали призерами в Днепре
На соревнованиях среди юношей 2006 года рождения и младше памяти тренера Елены Луцик «бронзу» завоевали воспитанники харьковской СДЮСШОР водных видов спорта Яны Клочковой.
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Днепра, Одессы и две команды из Харькова. Юные ватерполисты СДЮСШОР Яны Клочковой успешно провели три матча, выиграв со счетом 10:3 у третьей команды СДЮСШОР Днепра, 8:2 обыграв команду Одессы и разгромив 14:1 своих земляков из команды «Ватерпольная академия имени Алексея Баркалова».

Также воспитанники харьковской СДЮСШОР сыграли вничью 5:5 с первой командой СДЮСШОР Днепра и потерпели единственное поражение 6:8 от соперников из второй команды СДЮСШОР Днепра.

В итоге СДЮСШОР Яны Клочковой заняла на этом турнире третье место. Победа была за ватерполистами первой команды СДЮСШОР Днепра, второе место заняла их вторая команда.

Еще одна харьковская команда «Ватерпольная академия имени Алексея Баркалова» потерпела пять поражений и заняла шестое место.

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