Экономика

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Украина не получит третий транш ЕС на 600 миллионов

Украина не получит третий транш ЕС на 600 миллионов
Европейский Союз подтвердил, что не выделит Украине третий транш 600 млн евро макрофинансовой помощи. При этом он готов обсуждать новую программу.
"Что касается третьего и последнего транша МФП, Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Это касается важных мер по повышению прозрачности в управлении государственными финансами; началу реформы государственного управления и судебной системы; продвижению текущих реформ в энергетическом секторе, улучшению бизнес-климата и укреплению системы социальной защиты. Эти структурные реформы принесут пользу гражданам Украины, что является конечной целью помощи ЕС. Четыре меры, привязанные к третьему и последнему траншу этой МФП, все еще остаются невыполненным. В связи с этим Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш", - говорится в коммюнике, обнародованном на сайте Еврокомиссии в пятницу, 1 декабря.

Еврокомиссия заявила, что готова разработать следующую, четвертую программу макрофинансовой помощи и представить ее в начале 2018 года.

Напомним, в рамках первых двух программ на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года.

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