Харьковчанам покажут «Предчувствие снега» 1 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Выставка печатной японской графики конца ХХ века из фондов Ассоциации дизайнеров-графиков "4-й БЛОК" пройдет в "ЕрмиловЦентре" (пл.Свободы, 4) с 5 по 14 декабря.

Как сообщили организаторы, выставка называется "Предчувствие снега" и впервые пройдет в Украине.



Проект "Япония-Украина: художественные и дизайнерские диалоги" будет реализован в рамках года Японии в Украине и по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.



В основе проекта - выставка около 100 работ выдающихся японских принтмейкеров, чьи произведения неоднократно отмечались высшими наградами жюри самых престижных международных конкурсов и фестивалей графики. Эти работы хранятся в коллекциях таких музеев, как Метрополитен и Музей современного искусства в Нью-Йорке, Британский музей в Лондоне, Токийский национальный музей и др.



Экспозиция представляет графические листы Vendome Kyoko, Ikushima Junri, Yoshisuke Funasaka, Kinoshita Taika, Koi Ikuta, Kondoh Noriaki, Koyama Mikio, Morioka Kansuke, Nagashima mitsuru, Obata Etsuko, Oki Yasuhiro, Savada Yuitchi, Saito Takeshi, Fuse Nagi, Hamanishi Katsunori, Hara Takeshi, Hiratsuka Yuji, Hiroaki Miyayama, Hiroyasu Yoshiike, Enokido Maki.



Открытие выставки состоится 5 декабря в 18.00.