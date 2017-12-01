Харьковчанам покажут «Предчувствие снега»

Выставка печатной японской графики конца ХХ века из фондов Ассоциации дизайнеров-графиков "4-й БЛОК" пройдет в "ЕрмиловЦентре" (пл.Свободы, 4) с 5 по 14 декабря.
Как сообщили организаторы, выставка называется "Предчувствие снега" и впервые пройдет в Украине.
Проект "Япония-Украина: художественные и дизайнерские диалоги" будет реализован в рамках года Японии в Украине и по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
В основе проекта - выставка около 100 работ выдающихся японских принтмейкеров, чьи произведения неоднократно отмечались высшими наградами жюри самых престижных международных конкурсов и фестивалей графики. Эти работы хранятся в коллекциях таких музеев, как Метрополитен и Музей современного искусства в Нью-Йорке, Британский музей в Лондоне, Токийский национальный музей и др.