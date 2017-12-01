НАБУ прекратило операции под прикрытием 1 декабря 2017 г. источник 0 0

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что после задержания агента НАБУ Службой безопасности и Генпрокуратуры все операции бюро агентов под прикрытием прекращены.