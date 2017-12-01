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НАБУ прекратило операции под прикрытием

НАБУ прекратило операции под прикрытием
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что после задержания агента НАБУ Службой безопасности и Генпрокуратуры все операции бюро агентов под прикрытием прекращены.
Сытник подчеркнул, что операция под прикрытием в Миграционной службе проводилась НАБУ совместно с Федеральным бюро расследований США. А ее срыв он назвал стремлением запугать сотрудников бюро.

Директор НАБУ считает, что бюро необходимо предоставить право на автономное продление негласных следственных действий.

Сытник также сообщил, что НАБУ известны конспиративные офисы всех правоохранительных органов.

Напомним, 29 ноября правоохранители задержали агента НАБУ по подозрению в даче взятки первому замглавы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Пимахова свою версию ситуации с взяткой от детектива НАБУ рассказала утром на специальном брифинге.

Также отдельный брифинг провел генеральный прокурор Юрий Луценко, который обвинил НАБУ в незаконной провокации взятки. В ГПУ также заявили о существовании "тайного отдела" НАБУ, целью которого является "создание условий для получения неправомерной выгоды должностными лицами, их незаконное привлечение к уголовной ответственности и дискредитация".

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