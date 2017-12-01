Польша намерена ограничить движение через границу с Украиной авто с польскими номерами 1 декабря 2017 г. источник 0 0

Польское правительство намерено ограничить движение через границу автомобилей, которые украинцы массово регистрируют в Польше и затем ввозят в Украину.

Министерство Внутренних Дел и Администрации Польши высказало пожелание, чтобы Украина решила эту ситуацию, сообщает издание Gazeta Prawna.



По данным издания, схема ввоза автомобилей известна и действует уже не первый год. Гражданин Украины хочет перевезти автомобиль из Польши, но импорт связан с высокими таможенными ставками. Избежать этих затрат помогает регистрация автомобиля в совместной собственности с поляком и выдача польских номерных знаков. Все происходит согласно правилам.



Во многих, особенно приграничных, регионах Украины каждое третье авто ездит на польских номерах. Но согласно таможенному кодексу Украины граждане, пользующиеся автомобилями зарегистрированными за пределами страны вынуждены вывозить их с территории Украины на пятый день со дня последнего въезда. Ситуация все больше беспокоит польских чиновников. Некоторые пограничные службы были вынуждены открыть дополнительные окошки для регистрации и расчета совладельцев автомобилей. Пограничники и таможенники жалуются на переработки.



Владельцы автомобилей должны выезжать из своей страны по шесть раз в месяц, а это значит многократное пересечение границы. По данным Министерство Внутренних Дел Польши, автомобили зарегистрированые в их стране и находящихся в пользовании граждан Украины составляют в зависимости от времени года от 38 до 45 % пограничного движения.



За период январь-август 2017 зарегистрировано более 2 млн пересечений границы только этого типа автомобилей. При общем количестве пересечений в 4600000 авто.



Как утверждает газета, польское правительство уже несколько месяцев добивается от властей Украины, чтобы и изменила предписания. В свою очередь украинская сторона проинформировала, что в настоящее время «продолжается работа над юридическим урегулированием этой ситуации», по завершении которой польские власти будут проинформированы.