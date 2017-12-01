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Регина Тодоренко уходит из шоу «Орел и решка», уступая место звездам

Регина Тодоренко уходит из шоу «Орел и решка», уступая место звездам
У команды тревел-шоу «Орел и решка» – две новости. Регина Тодоренко, бессменная ведущая проекта уже на протяжении 4 лет, покидает его. А приятный сюрприз – весь декабрь на телеканале «Интер» будут выходить спецвыпуски любимого шоу с участием звезд.
Регину Тодоренко зрители по праву считают одной из самых смелых ведущих проекта. По словам продюсера шоу, эта хрупкая девушка на съемках соглашалась на такие эксперименты и проходила такие испытания, на которые мало кто из мужчин-ведущих отважился бы.

«Регина Тодоренко закончила съемки в 15-м сезоне «Рай и ад – 2», – рассказывает генеральный продюсер Teen Spirit Елена Синельникова. – Мы с пониманием относимся к тому, что она хочет развиваться и пробовать что-то новое. Мы очень благодарны Регине за все эти годы! Честно говоря, мы будем очень скучать».

Что касается самой Регины – у нее уже громадные планы на будущее. Девушка собирается вплотную заняться своей музыкальной карьерой. А также – попробовать себя на актерском поприще.

«Я очень благодарна создателям проекта за то, что однажды поверили в меня и дали возможность посетить самые отдаленные уголки планеты, – говорит Регина. – Об этом путешествии длиной в четыре года я обязательно буду рассказывать своим внукам и правнукам. Время, проведенное в шоу «Орел и решка», было самым прекрасным и самым захватывающим! И я желаю каждому испытать то, что испытала я за эти несколько лет».

Регина признается, что за четыре года совместных путешествий команда «Орла и решки» стала для нее второй семьей.

«Я искренне полюбила всех тех людей, которые создавали этот проект, которые работали над моим образом, писали сценарии, монтировали сюжеты, – делится ведущая. – Мне было интересно с ними рисковать, побеждать, достигать новых вершин. Столько, сколько пережили мы вместе, наверное, не испытал никто. Во время «Кругосветки» в какой-то момент мне даже показалось, что другой жизни не было: вроде бы я все время жила с этими ребятами – режиссерами, операторами, продюсерами и соведущими. На съемках я даже придумала для нас ритуал – «минутку любви». Каждый раз, когда мы начинали или заканчивали съемку, когда у нас происходили какие-то накладки или, наоборот, очень хорошие события, мы все вместе обнимались».

Что же дальше? Конечно, команда шоу «Орел и решка» не собирается останавливаться и уже приступила к подготовке нового сезона. Но пока он снимается, команда проекта решила порадовать поклонников специальными выпусками.

«Под конец года, скажем так, «под елку», мы сняли пять специальных выпусков – «Орел и решка. Звезды», – делится новостью креативный продюсер Teen Spirit Сергей Гулейков. – Мы решили, что зрителю будет интересно понаблюдать за звездами в маршрутке, на рынке, в хостеле. Узнать, на что они захотят потратить неограниченный бюджет. А компанию знаменитостям составят наши самые опытные ведущие: Алан и Жанна Бадоевы, Коля Серга и Маша Ивакова».

Кто именно из звезд попробует себя в роли ведущих популярного тревел-шоу? Их имена станут известны уже на следующей неделе. Следите за новостями проекта!

В это воскресенье, 3 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет последний выпуск сезона «Рай и ад – 2» и последняя программа с участием Регины Тодоренко. Команда проекта «Орел и решка» проведет уик-энд на райском Барбадосе – крошечном острове, затерянном в водах Карибского моря. Там ведущие – Регина и Натали – вспомнят самые яркие впечатления райско-адского сезона.

А уже 10 декабря в 10:00 на телеканале «Интер» стартует «Орел и решка. Звезды». В первом спецвыпуске телезрители познакомятся с самым крутым курортом Южной Африки – городом Дурбан.

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