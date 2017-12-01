Роль в новом фильме потрясла Джулию Робертс 1 декабря 2017 г. источник 0 0

Звезда Голливуда Джулия Робертс сказала, что осталась под сильным впечатлением от своей роли в фильме «Чудо», который вышел в ноябре в прокат по всему миру.

Робертс играет в фильме мать ребенка с редким генетическим заболеванием, из-за которого часть его лица сформирована неправильно. Фильм основан на одноименной книге-бестселлере Ракель Дж. Паласио, рассказывающей о первом годе школы мальчика Оджи.



«Когда я читала книгу, я поняла, что она так потрясающе и по-особенному рассказала эту историю – и это история обо всех нас», – говорит Робертс.



Героиня актрисы Изабель Пулман обучает Оджи на дому до 10 лет, пока не решает отдать его в школу.



Мальчика играет 11-летний Джейкоб Тремблей.



«В Изабель есть черта, для которой у меня просто нет слов: она проводит каждую минуту в течение 10 лет с этим невероятным мальчиком, а потом однажды понимает, что, несмотря на ее материнский инстинкт, нужно познакомить его с миром. Она знает, что он милый, способный мальчик, и сможет найти свое место в мире. Это то, что ему нужно, несмотря на желание матери оставить его дома под своим присмотром. Ее душевное желание быть с ним рядом менее важно, чем ее понимание, что ему нужно учиться жить в этом мире», – рассказывает актриса.



Тремблею нужно было носить специальный грим для роли, который наносили по два часа каждый день.



Этот актер известен по роли сына Бри Ларсон в фильме «Комната», получившем «Оскар» за лучшую женскую роль в 2016 году.



«Главное послание этого фильма в том, чтобы выбирать доброту, быть верным себе и не сдаваться, – считает Тремблей. – При подготовке к роли я нашел группу детей в детской больнице в Торонто, у которых были лицевые деформации. Я с ними связался и попросил, чтобы они мне прислали письма с рассказом об их опыте – что угодно, что они хотели бы мне сообщить. Я использовал эти письма, они были со мной все время съемок».



Тремблей поясняет: «Я перечитывал их снова и снова. Одно из писем было о том, как на тебя все глазеют, и я помню, как читал его перед съемками сцены, где я впервые вхожу в класс».



По его словам, это один из ключевых моментов фильма.



Робертс говорит: «В наших силах быть добрым, мягким, смотреть на любую ситуацию шире, а может, просто замедлиться и больше времени проводить вместе. Люди боятся того, что не похоже на них. Я думаю, что [режиссер] Стивен Чбоски сделал этот прекрасный фильм как подарок комфорта и знания, что все будет хорошо».