Общество

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Харьковские лесхозы озвучили цены на елки

Харьковские лесхозы озвучили цены на елки
Лесхозы Харьковской области собираются заготовить 21 тысячу сосен для реализации населению.
Об этом сообщили ИА SQ в Харьковском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

По словам главного специалиста отдела лесного хозяйства, лесовосстановления, лесоразведения и использования лесных ресурсов Оксана Парасочка, елки будут реализовываться в самих лесничествах, со складов, а также в крупных райцентрах - например, в Балаклее.

«По срокам пока не скажем, в облгосадминистрации еще не подписаны лимиты на заготовку этих деревьев», – отметила она.

Цена сосны «от производителя» будет колебаться от 36 до 60 грн за погонный метр, она будет зависить от стоимости заготовки. Это могут быть как верхушки деревьев, так и деревья со специальных плантаций.

Харьковчанам в этом году предложат 66 тысяч новогодних елок


С незаконной вырубкой сосен будут бороться традиционно – с помощью «елочных» рейдов, в которых будут участвовать как работники отдела охраны и защиты лесов, так и правоохранительные органы.

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