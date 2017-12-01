Харьковские лесхозы озвучили цены на елки

Лесхозы Харьковской области собираются заготовить 21 тысячу сосен для реализации населению.

Об этом сообщили ИА SQ в Харьковском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.По словам главного специалиста отдела лесного хозяйства, лесовосстановления, лесоразведения и использования лесных ресурсов Оксана Парасочка, елки будут реализовываться в самих лесничествах, со складов, а также в крупных райцентрах - например, в Балаклее.«По срокам пока не скажем, в облгосадминистрации еще не подписаны лимиты на заготовку этих деревьев», – отметила она.Цена сосны «от производителя» будет колебаться от 36 до 60 грн за погонный метр, она будет зависить от стоимости заготовки. Это могут быть как верхушки деревьев, так и деревья со специальных плантаций.С незаконной вырубкой сосен будут бороться традиционно – с помощью «елочных» рейдов, в которых будут участвовать как работники отдела охраны и защиты лесов, так и правоохранительные органы.