Происшествия

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В Балаклее – снова пожар

В Балаклее – снова пожар
Металлический торговый павильон загорелся в Балаклее 1 декабря в 6.50.
К месту вызова направили четыре пожарно-спасательных отделения 42-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурный караул 30-й части из поселка Савинцы.

Огнем был охвачен металлический магазин общей площадью 100 м². Площадь пожара составляла около 80 м². Рядом с обеих сторон были пристроены еще два подобных павильона, которым угрожал огонь. Людей внутри горящей постройки не было. На тушение пожара и защиту соседних магазинов пожарные подали пять пожарных стволов.

В 8:21 пожар был локализован, а в 11:05 – полностью ликвидирован. На месте происшествия работало 23 спасателя и пять машин, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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