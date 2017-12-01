В Балаклее – снова пожар 1 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Металлический торговый павильон загорелся в Балаклее 1 декабря в 6.50.

К месту вызова направили четыре пожарно-спасательных отделения 42-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурный караул 30-й части из поселка Савинцы.



Огнем был охвачен металлический магазин общей площадью 100 м². Площадь пожара составляла около 80 м². Рядом с обеих сторон были пристроены еще два подобных павильона, которым угрожал огонь. Людей внутри горящей постройки не было. На тушение пожара и защиту соседних магазинов пожарные подали пять пожарных стволов.



В 8:21 пожар был локализован, а в 11:05 – полностью ликвидирован. На месте происшествия работало 23 спасателя и пять машин, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.