Документ по Донбассу должны подписать Украина, США, РФ и Европа 1 декабря 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Любые переговоры по Донбассу должны вылиться в итоговый документ, который подпишут и Украина, и США, и РФ, и Европа, чтобы в будущем он всеми соблюдался, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.

В эфире телеканала «112 Украина» Александр Вилкул отметил важность движения переговоров о введении миротворцев в зону конфликта.



– Что идет переговорный процесс Волкер–Сурков, это хорошо, то есть по крайней мере начался диалог. Мы предлагали это еще зимой 2014-2015 годов, я выступал об этом в парламенте. Если бы тогда власть поддержала предложение, это сохранило бы тысячи жизней, а страна не была бы так разрушена, – отметил нардеп.



Александр Вилкул подчеркнул, что параллельно с блоком безопасности необходимо решить и политические аспекты будущего Донбасса.



– Мы более двух лет назад внесли десять законопроектов в ВР на выполнение Минских соглашений. Все равно любые новые договоренности будут лежать в логике Минских соглашений. Другого пути нет, – сказал Александр Вилкул.