Политика

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Документ по Донбассу должны подписать Украина, США, РФ и Европа

Документ по Донбассу должны подписать Украина, США, РФ и Европа
Любые переговоры по Донбассу должны вылиться в итоговый документ, который подпишут и Украина, и США, и РФ, и Европа, чтобы в будущем он всеми соблюдался, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.
В эфире телеканала «112 Украина» Александр Вилкул отметил важность движения переговоров о введении миротворцев в зону конфликта.

– Что идет переговорный процесс Волкер–Сурков, это хорошо, то есть по крайней мере начался диалог. Мы предлагали это еще зимой 2014-2015 годов, я выступал об этом в парламенте. Если бы тогда власть поддержала предложение, это сохранило бы тысячи жизней, а страна не была бы так разрушена, – отметил нардеп.

Александр Вилкул подчеркнул, что параллельно с блоком безопасности необходимо решить и политические аспекты будущего Донбасса.

– Мы более двух лет назад внесли десять законопроектов в ВР на выполнение Минских соглашений. Все равно любые новые договоренности будут лежать в логике Минских соглашений. Другого пути нет, – сказал Александр Вилкул.

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