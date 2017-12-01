Харьков

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Результаты опроса «РавнодушныхNet»: Чем закончится противостояние в оккупированном Луганске?

Результаты опроса «РавнодушныхNet»: Чем закончится противостояние в оккупированном Луганске?
Большинство читателей «Вечернего Харькова» были уверены, что противостояние в Луганске не повлечет за собой никаких серьезных последствий. И, как оказалось, были правы.
53% респондентов предсказали, что Кремль просто заменит Игоря Плотницкого другой марионеткой — и все останется по-прежнему.

Пятая часть ответивших — 20% — анонсировали слияние двух недореспублик в одну Недоновороссию.

7% пользователей надеялись на то, что луганчане возопят: «Порошенко, введи войска!».

А большинству тех, кто предпочел ответить по-своему, вообще нет никакого дела до того, что творится за линией разграничения.

И только один оригинал решил продемонстрировать уровень собственного интеллекта, ответив на вопрос «чем закончится противостояние?» словами «когда снесут хунту». Что, впрочем, неудивительно... Поскольку прежде чем писать ответы, хорошо бы научиться читать вопросы.

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