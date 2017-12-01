Анонс гостя

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Как сделать Харьков комфортнее и доступнее?

Как сделать Харьков комфортнее и доступнее?
Во вторник, 5 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Александра Нарыжная,
председатель общественной организации «Городские реформы».
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какая судьба уготована парку Машиностроителей (бывший парк Артема)?
Какие изменения предусмотрены в концепции его развития?
Как переосмыслить центр города?
Реально ли сделать его пешеходным?
Как развивается велоинфраструктура Харькова?
Насколько Харьков сегодня является удобным для жизни по сравнению с городами Западной Европы?
Каких культурных инициатив не хватает Харькову?

Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните. Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 11 декабря.

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