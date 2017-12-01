Как сделать Харьков комфортнее и доступнее? 1 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 5 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит

Александра Нарыжная,

председатель общественной организации «Городские реформы».

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Какая судьба уготована парку Машиностроителей (бывший парк Артема)?

Какие изменения предусмотрены в концепции его развития?

Как переосмыслить центр города?

Реально ли сделать его пешеходным?

Как развивается велоинфраструктура Харькова?

Насколько Харьков сегодня является удобным для жизни по сравнению с городами Западной Европы?

Каких культурных инициатив не хватает Харькову?



Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните. Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 11 декабря.