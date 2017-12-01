Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (2-3 декабря)

Эх, нелегкие времена наступили: мало того, что зима-таки пришла, так еще и с позитивными эмоциями случилась неожиданная напряженка. В кино нынче — ужасные ужасы, в театре — абсурдная жесть, а на концерте — полный мрачняк.

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Думаете, последние недели перед католическим Рождеством, которое украинцам в этом году предстоит впервые официально отметить наравне со всем миром, - это время волшебных сказок и слезливых мелодрам? Так-то оно так, но – нет. Настало, так сказать, время удивительных историй. Получайте короткую смертоносную очередь из трех ужастиков.(США, 2017)Жанр: детектив, триллер, ужасыРежиссер: Кристофер ЛэндонВ ролях: Джессика Рот, Израель Бруссар, Руби Модин, Билли СлотерРасследовать собственную смерть, причем неоднократно, удается, как говорит один незабвенный персонаж украинского политикума, не только лишь всем. Скажем откровенно, мало кто может это делать. А вот популярная в узких кругах девушка со странным именем Три – запросто. После того, как она неожиданно умирает от руки незнакомца в маске на вечеринке по случаю собственного дня рождения, убиенная просыпается, как ни в чем не бывало, и проживает свой happy birthday заново. Впрочем, практически с тем же результатом. Единственная польза от такого Дня сурка – Три может не спеша, с чувством, толком, расстановкой, выяснить, кто и почему преподнес ей именинный подарок в виде неожиданной смерти.Где посмотреть:Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 00:05, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 23:00Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 68): 10:10, 12:20, 15:00, 16:30, 19:40, 21:40Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 10:10, 13:10, 17:00, 19:00, 21:40Кинотеатр Palladium Cinema (пер. Костюринский, 2): 16:20, 20:10Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160): 13:00, 15:00, 18:00, 20:00Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 10:20, 12:30, 14:50, 17:30, 19:30, 21:30Кинотеатр «Парк» (ул. Сумская, 81): 12:40, 20:15, 21:50Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 10:30, 12:30, 16:20, 19:40, 21:40«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 16:10, 21:00, 22:15(США, 2017)Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драмаРежиссер: Нильс Арден ОплевВ ролях: Нина Добрев, Эллен Пейдж, Диего Луна, Кифер Сазерленд, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс, Бо Мирчофф, Стив Байерс, Тайлер Хайнс, Даниэла БарбозаГруппа студентов-медиков пошла еще дальше, чем Три из предыдущего фильма. Они решили по доброй воле поиграть в прятки со старухой с косой (и на этот раз имеется ввиду отнюдь не бессмертный персонаж украинского политикума), поочередно вводя друг друга в состояние клинической смерти. Таким образом они надеются понять ее природу и заглянуть туда, откуда еще не выступала нога человека — в небытие, окончательное и бесповоротное. Но, как поется в известной песне, «все хорошее кончается», и через какое-то время побочные эффекты эксперимента начинают всерьез угрожать жизням горе-исследователей.Где посмотреть:Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 10:25, 18:10, 22:00Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 68): 10:10, 12:40, 14:20, 19:20, 21:00Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 10:10, 11:00, 14:40, 19:40, 21:30Кинотеатр Palladium Cinema (пер. Костюринский, 2): 12:20, 21:50Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160): 10:50, 13:30, 19:30, 22:00Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 12:40, 16:50, 19:40, 21:30Кинотеатр «Парк» (ул. Сумская, 81): 12:10, 16:00, 21:40Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 10:00, 19:50, 22:00«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 10:15, 13:15, 15:25, 20:30, 21:45(США, 2017)Жанр: триллер, ужасыРежиссер: Виктор СальваВ ролях: Джина Филипс, Мег Фостер, Джонатан Брек, Стэн ШоуТриш Дженнер не дают покоя страшные воспоминания о недавно погибшем брате и неясные предчувствия скорой беды, которая может случиться с ее сыном, названным в честь почившего дяди. Движимая ночными кошмарами и парализующим страхом, Триш пытается разыскать Джона Таггарта и его сына, которые, надеется она, смогут ей помочь уберечь отпрыска.В то же время сержант Дэвид Туббс со своими единомышленниками как никогда близко подбирается к Джиперсу Криперсу с благовидной целью его полного уничтожения. Такая вот добрая рождественская история.Где посмотреть:Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 23:35Любили ли вы уроки физры в школе, как их любил автор нового экспериментального спектакля?Режиссер: Александр Середин«Вспомните уроки физры в средней школе. Вы любили прыгать через козла? Оказалось, что с помощью этого простого вопроса можно разделить аудиторию на два лагеря — тех, кто любил это занятие, и тех, кто яростно ненавидел. Равнодушных к этому гимнастическому снаряду просто нет. И если возвести этот предмет в превосходную степень и довести ситуацию до абсурда — получим в результате точную модель человеческих взаимоотношений. От осознания которой во время спектакля по спине идет холодок. Готовы к честному разговору? Зритель этого спектакля будет много смеяться, но при этом должен быть готов понимать о себе правду и быть к себе предельно жестким. Если вы так не можете — не приходите», - говорят творцы спектакля.Действительно, жестко они со зрителем. Не ровен час, еще и побьют в финале для большего, так сказать, психологического эффекта.Где посмотреть:Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина (ул. Чернышевская, 11): 2 декабря, 19:00С темной-темной «Матрицей» черный-черный Глеб вышел на очень страшную сцену и сказал: «Здравствуйте».Глеб Самойлов представит харьковчанам свой новый альбом «Здравствуй», который называет экспериментальным. Рассказывать о новом детище до его выхода музыкант наотрез отказывался, однако на замечание о том, что его музыку считают мрачной, ответил: «Те, кто так считает, еще нашего нового альбома не слышали. Он будет гораздо серьезнее, чем вся предыдущая «Матрица». Так получилось, что после нашего крайнего альбома, «Резня в Асбесте», я два с половиной года ничего не мог написать. Я понимал, что закончен какой-то этап и мне понадобится много времени, чтобы начать что-то новое. В новом альбоме будут как песни, так и произведения другого измерения искусства».Что ж, поклонникам группы предстоит решить, не станет ли это «Здравствуй» для них чем-то вроде «до свидания».Где посмотреть:ККЗ «Украина» (ул. Сумская, 35): 2 декабря, 19:00В данном мероприятии, вопреки ожиданиям, нет ничего жуткого. Разве что кому-нибудь ассортимент не понравится...Ярмарка, на которой можно купить одежду, обувь, сувениры, сладости и сухофрукты по ценам производителя, подходит к концу. Так что если кто-то еще не успел, как говорил Дядя Федор, «купить что-нибудь ненужное», поспешите. А то потом в случае необходимости и продать будет нечего.Где посмотреть:Площадь Свободы (напротив Госпрома): 2-3 декабря