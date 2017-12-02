«Запрещенные» трамваи снова выходят на маршруты

В сявзи с реконструкцией пр. Московского запрещено движение трамваев по Московскому проспекту, на участке от площади Защитников Украины до улицы Университетской по направлению к центру, сообщает пресс-служба горсовета
.
Таким образом, со 2 по 7 декабря трамваи будут двигаться так:
№6:
602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - пл. Конституции - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.
№5:
ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.
В связи с завершением работ по капитальному ремонту трамвайных путей,
трамвай №1
с 5:30 2 декабря возобновил движение по привычному маршруту.